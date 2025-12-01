به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: پس از کسب گزارش حضور افرادی غیر بومی در کیش با هدف سرقت طلا با شگرد جاگذاری طلاهای کم بها و تقلبی به جای طلاهای اصل و گران قیمت در طلافروشی های کیش، مأموریت شناسایی و دستگیری عاملان متواری این اقدام مجرمانه آغاز شد.

او افزود: کارآگاهان پلیس فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تمهیدات تخصصی و بهره گیری از سرنخ‌ها، موفق به شناسایی و دستگیری ۶ سارق شامل ۵ زن و یک مرد در چند عملیات و در سه استان شدند.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده دارای سوابق متعدد سرقت با همین شیوه در داخل و حتی خارج از کشور هستند.

او افزود: در روند تحقیقات اولیه پلیس، سارقان به سرقت ۶۰۰ گرم انواع طلا و جواهر با این شیوه در کیش اقرار کردند و مقادیر قابل توجهی طلای مسروقه به همراه مبالغی وجه نقد از سارقان کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، گفت: طلافروشان هنگام خرید یا فروش طلا و جواهر از برچسب و نشان تجاری خود بر روی طلاهای عرضه شده استفاده کنند و پیش از نهایی کردن معامله نسبت به آزمایش اصالت طلا و نیز کنترل فیزیکی اقدام کنند.