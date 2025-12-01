پخش زنده
با مرمت و لایروبی قنات روستای بیگان توسط جهاد کشاورزی، دبی آب این قنات که در سالهای اخیر بهدلیل خشکسالی کاهش چشمگیری یافته بود، بار دیگر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان در یکسال اخیر ۳۴ میلیارد تومان برای مرمت قناتهای استان اختصاص یافته که قنات روستای بیگان، یکی از هفت رشته قنات شیروان است که از ابتدای سال لایروبی و مرمت شده است.
در سالهای گذشته کاهش آبدهی قنات بیگان باعث شده بود بسیاری از باغات و اراضی کشاورزی روستا با پمپ و هزینههای اضافی آبیاری شوند، اما با اجرای عملیات لایروبی، رسوببرداری و بازگشایی مسیرهای مسدود، اکنون دبی آب این قنات به ۱۵ لیتر در ثانیه رسیده است؛ افزایشی که امکان آبیاری بیش از ۲۰۰ هکتار از باغات و اراضی کشاورزی روستا را فراهم میکند.
کشاورزان روستای بیگان با ابراز خرسندی از افزایش آبدهی قنات، این اقدام را زمینهساز بهبود وضعیت تولید، کاهش هزینههای آبیاری و جلوگیری از خشک شدن باغات دانستند.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان نیز با اشاره به اجرای طرحهای احیای منابع آب سنتی در این شهرستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۷ رشته قنات در شیروان مرمت، لایروبی و احیا شده است و این روند برای کمک به کشاورزان و تقویت منابع آبی ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، مرمت قنوات همچنان یکی از مؤثرترین روشها برای مقابله با اثرات خشکسالی و افزایش بهرهوری منابع آب کشاورزی در مناطق روستایی است.