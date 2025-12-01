به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آمار‌ها نشان می‌دهد سهم آنفلوانزا از میان بیماران دارای علائم تنفسی به حدود ۹ تا ۱۰ درصد رسیده است

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور روند افزایشی داشته و کودکان بیشترین مراجعه را به مراکز درمانی داشته‌اند. تب بالا شایع‌ترین علامت در میان کودکان گزارش شده است.

به گفته‌ی پزشکان آنفولانزا دارای دوره کمون ۱۸ تا ۷۲ ساعت است؛ یعنی فرد در این مدت ناقل ویروس بوده و می‌تواند بیماری را منتقل کند، اما خودش علائمی ندارد

حالا از افراد در معرض خطر از جمله سالمندان، مبتلایان به دیابت، بیماران سرطانی و افراد دارای بیماری‌های خودایمنی خواسته شده تا واکسن آنفلوانزا را هرچه زودتر دریافت کنند.

همچنان پرهیز از تجمعات برای گروه‌های پرخطر، استفاده از ماسک در صورت بروز علائم، ماندن در خانه طی دو تا سه روز نخست بیماری و شست‌وشوی مداوم دست‌ها مورد تاکید گروه بهداشت و درمان کشور است.

شیوع آنفولانزا که بویژه کودکان را با فراگیری بیشتری درگیر می‌کند این روز‌ها خانواده‌های زیادی را راهی مراکز درمانی کرده هاست.

واکسیناسیون و استفاده از ماسک، مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از گسترشِ این بیماری ست.