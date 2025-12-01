سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بیستمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان زینتی، دارویی، تجهیزات و صنایع وابسته از امروز در شیراز گشایش می‌یابد.

آغاز به کار نمایشگاه تخصصی گل و گیاه از امروز در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده از تولیدکنندگان ۸ استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی واقع در شهرک گلستان ر آغاز به کار می‌کند.

به گفته وی، این نمایشگاه در سالن‌های بهار و سرو با مساحتی افزون بر هزار و ۶۰۰ مترمربع دایر می‌شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: در زمان برپایی نمایشگاه مسئولان و کارشناسان با تجربه و خبره جهاد کشاورزی استان فارس در غرفه‌ای در سالن بهار حضور دارند و به بازدیدکنندگان مشاوره‌های علمی، فنی و تخصصی را ارائه می‌دهند.

این مقام مسئول افزود: در روز‌های یازدهم تا سیزدهم آذر دوره‌های آموزشی مدیریت تولید در گلخانه، مدیریت آبیاری و آب مصرفی در محصولات گلخانه‌ای، مراقب و نگهداری گیاهان آپارتمانی در محل نمایشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار می‌شود.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در نمایشگاه گیاهان دارویی است، اظهار کرد: استان فارس با تولیدی افزون بر ۴۰ هزارتن از سطحی قریب به ۳۳ هزار هکتار گیاهان دارویی دارای رتبه نخست تولید و رتبه سوم سطح در کشور را به خود اختصاص داده است.

او با بیان اینکه استان فارس در تولید تعدادی از گیاهان دارویی رتبه نخست کشوری دارد، اظهار کرد: فارس با تولید قریب به ۷۵ درصد خاکشیر کشور، ۵۶ درصد آنغوزه تلخ، ۵۰ درصد آویشن شیرازی و ۴۷ درصد مرزنجوش در سکوی اول کشوری قرار دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: وسیع‌ترین دشت گل محمدی دیم جهان و بزرگترین نرگس زار دیم کشور در استان فارس قرار دارد.

نمایشگاه تخصصی گل و گیاه از امروز، دهم آذر تا چهاردهم همین ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.