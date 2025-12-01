پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران:از امروز دوشنبه تا ظهر سه شنبه جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز دوشنبه تا ظهر سهشنبه، جو استان در اغلب مناطق پایدار است و تنها برای بعدازظهر فرداسه شنبه در ارتفاعات غربی، بهویژه دامنههای جنوبی البرز، احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.
غلامپور افزود: ازسه شنبه تا اواخر وقت پنجشنبه بارش پراکنده باران، وزش باد، کاهش دما در استان پیش بینی می شود؛ و ارتفاعات استان هم با باران و برف همراه خواهد بود.
وی گفت: روز چهارشنبه بارشها تشدید شده و به مناطق مرکزی و شرقی استان نیز کشیده میشود. از ظهر چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه، در اغلب مناطق استان شاهد بارندگی، وزش بادهای نسبتاً شدید و کاهش دما خواهیم بود. این بارش در ارتفاعات بالای دو هزار متر به صورت برف است.
کارشناس هواشناسی مازندران در ادامه افزود: جمعه آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
غلامپور خاطرنشان کرد: دیروز ساری و قائمشهر با ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا امروز با موج متوسط همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.