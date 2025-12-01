اداره کل انتقال خون استان قزوین با اشاره به افزایش مصرف خون در مراکز درمانی، از نیاز فوری بیماران به گروه خونی O منفی خبر داد و از مردم برای مشارکت در این اقدام حیاتی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، گروه خونی O منفی به‌عنوان «دهنده‌ی عمومی» شناخته می‌شود و در شرایط اورژانسی برای همه بیماران قابل استفاده است؛ همین ویژگی باعث شده اهمیت آن در مواقع بحرانی دوچندان باشد.

این اداره از مردم نوع‌دوست و فهیم استان خواست تا با حضور در مراکز خون‌گیری، دست یاری خود را به بیماران نیازمند برسانند و امید تازه‌ای به زندگی آنان ببخشند.

مرکز انتقال خون قزوین همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب آماده پذیرش اهداکنندگان است. در شهرستان تاکستان نیز این مرکز همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۳ فعالیت دارد.

همچنین در بوئین‌زهرا، روز‌های سه‌شنبه از ساعت ۸ و سی دقیقه تا ۱۲ و سی دقیقه امکان اهدا وجود دارد و در شهرستان آبیک نیز روز‌های چهارشنبه در همین بازه زمانی پذیرش انجام می‌شود.