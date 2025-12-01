به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: این رزمایش ا حضور ۹ تیم عملیاتی با هدف تقویت آمادگی نیرو‌های امدادی، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های عضو مدیریت بحران و سنجش توان عملیاتی تیم‌ها در شرایط مشابه حادثه واقعی اجرا شد.

طاهری افزود: در جریان این برنامه، سناریوی شبیه‌سازی زلزله شامل عملیات جست‌و‌جو و نجات، تخلیه اضطراری، امدادرسانی به مصدومان، اسکان اضطراری و پشتیبانی لجستیکی به‌صورت میدانی انجام و تیم‌ها براساس شاخص‌های تخصصی ارزیابی شدند.