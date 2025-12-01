به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر گفت: هفت مرکز پزشکی و زیبایی غیرمجاز با اقدام به موقع کارشناسان بهداشت در این شهرستان شناسایی پلمب شدند.

امیر بهزاد افزود: در بازدید‌های مشترک و نظارت مستمر با همکاری پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، سه کلینیک زیبایی و چهار مرکز دندانپزشکی بدون مجوز قانونی در پیرانشهر شناسایی شدند.

بهزاد تصریح کرد: این مراکز بدون داشتن مجوز معتبر، اقدام به ارائه خدمات تخصصی پزشکی و زیبایی می‌کردند که می‌توانست سلامت شهروندان را با خطرات جدی مواجه کند و تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی گفت: در جریان بازرسی، تخلفاتی از جمله نبود پزشک متخصص، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، رعایت نکردن اصول بهداشتی و ارائه خدمات غیرایمن به مراجعان محرز شد.

بهزاد تأکید کرد: پس از ثبت صورت‌جلسه و تکمیل مستندات قانونی، با دستور قضایی، فعالیت این مراکز متوقف و محل‌های آنها پلمب شد.

وی، از شهروندان خواست در مراجعه به مراکز درمانی و زیبایی، همواره به مجوز‌های قانونی و اعتبار پزشکان توجه کنند تا سلامت آنها در معرض خطر قرار نگیرد.

بهزاد در پایان افزود: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه پزشکی و زیبایی صورت گرفته و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز ادامه خواهد داشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر اضافه کرد: سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و درمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص مشکلات بهداشتی است.