به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صدا و سیمای خراسان جنوبی در ششمین جشنواره جهادگران خوش درخشید و سه اثر از تولیدات این مرکز توانستند در بخش‌های مختلف این رویداد استانی رتبه‌های برتر را کسب کنند.

در بخش پادکست فاطمه برهانی موفق به کسب رتبه اول و عقیله پاک رتبه دوم این بخش را از آن خود کرد.

همچنین در بخش گزارش خبری محمد ضیایی خبرنگار و گزارشگر این مرکز، رتبه برتر جشنواره را به دست آورد.

ششمین جشنواره جهادگران با محور‌هایی همچون محرومیت‌زدایی، ۱۳ شهریور و آغاز حرکت جهادی، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های علمی و دانش‌بنیان، بهداشت و سلامت، جهان اسلام و محور مقاومت، جهاد تبیین، گفتمان‌سازی، حرکت عمومی، حوزه‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و آثار منتخب در قالب‌های متنوع در معرض داوری قرار گرفت.