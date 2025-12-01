پخش زنده
امروز: -
صدا و سیمای خراسان جنوبی در ششمین جشنواره جهادگران خراسان جنوبی با کسب سه رتبه برتر در بخشهای مختلف، در میان برگزیدگان این رویداد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صدا و سیمای خراسان جنوبی در ششمین جشنواره جهادگران خوش درخشید و سه اثر از تولیدات این مرکز توانستند در بخشهای مختلف این رویداد استانی رتبههای برتر را کسب کنند.
در بخش پادکست فاطمه برهانی موفق به کسب رتبه اول و عقیله پاک رتبه دوم این بخش را از آن خود کرد.
همچنین در بخش گزارش خبری محمد ضیایی خبرنگار و گزارشگر این مرکز، رتبه برتر جشنواره را به دست آورد.
ششمین جشنواره جهادگران با محورهایی همچون محرومیتزدایی، ۱۳ شهریور و آغاز حرکت جهادی، اقتصاد مقاومتی، فعالیتهای علمی و دانشبنیان، بهداشت و سلامت، جهان اسلام و محور مقاومت، جهاد تبیین، گفتمانسازی، حرکت عمومی، حوزههای فرهنگی و آسیبهای اجتماعی برگزار شد و آثار منتخب در قالبهای متنوع در معرض داوری قرار گرفت.