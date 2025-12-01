سه عنوان تکواندوکاران استان در مسابقات خردسالان قهرمانی کشور
خبرهایی از سه عنوان تکواندوکاران استان در مسابقات خردسالان قهرمانی کشور تا صدرنشینی نماینده استان در لیگ چهار فوتبال کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
امیر رضا آقا محمدی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
آریا حمیدی و رضا قاسمی هم در این پیکارها سوم شدند.
این رقابتها به میزبانی کرج برگزار شد.
صدرنشینی نماینده استان در لیگ چهار فوتبال کشور
تیم کیان جوان قزوین در هفته سوم این رقابتها مقابل نماینده نوشهر با سه گل صاحب برتری شد.
این سومین برد متوالی کیان جوان قزوین در این مسابقات است.
نماینده استان با کسب ۹ امتیاز در گروه دوم لیگ چهار فوتبال باشگاهی کشور صدرنشین است.
تساوی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده کرمان
تیم فوتسال پردیس قزوین در ادامه لیگ برتر مقابل فولاد زرند ایرانیان کرمان به تساوی ۲-۲ بسنده کرد.
برای پردیس در این بازی علی اصغر حسن زاده و امیر حسین رسولی گلزنی کردند.
نماینده استان با کسب ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
پردیس جمعه چهاردهم آذر در اصفهان میهمان گیتی پسند است.