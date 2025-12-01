آرین خوزان ، مهاجم جوان و پدیده این فصل پارس جنوبی جم ، با ۸ گل زده ، آقای گل نیم فصل اول لیگ برتر امید‌های کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ رئیس هیات فوتبال استان گفت: آرین خوزان در ۸ بازی نیم فصل اول این لیگ برای تیم پارس جنوبی جم ۸ گل و یک پاس گل به ثبت رسانده است.

حمید کرمی ضربه نهایی قاطع و کم‌نقص ، جاگیری هوشمندانه میان خطوط دفاعی، ریتم حرکتی بالا و سرعت انفجاری در ضدحملات، حضور مداوم در محوطه جریمه و گلزنی بالا، توانایی خلق موقعیت برای هم تیمی‌ها را از خصوصیات این فوتبالیست هم استانی برشمرد.

آرین خوزان پیش از این در تیم فوتبال شاهین بهمئی بازی می کرد.