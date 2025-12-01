۲ نفر از محیط‌بانان کردستان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان کامیاران زخمی شدند و از شکارچیان مقادیری مهمات جنگی و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اظهار کرد: طبق اطلاعات به‌دست آمده، هشت شکارچی غیرمجاز وارد منطقه شده و اقدام به شکار کرده بودند و با توجه به شرایط منطقه و برای جلوگیری از هرگونه تنش، نیرو‌های یگان حفاظت در نقاط مختلف کمین‌گذاری کردند.

فرزاد زندی افزود: محیط‌بانان در جریان گشت شبانه و با وجود نبود ارتباط موبایل و بی‌سیم، با سه نفر از شکارچیان مسلح مواجه شدند و پس از دستور ایست، متخلفان با تهدید به استفاده از اسلحه و پرتاب سنگ با مأموران درگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: در این درگیری یکی از محیط‌بانان از ناحیه سر به‌شدت زخمی شد و۲ محیط‌بان دیگر نیز از ناحیه کمر و پا دچار آسیب شدند، با این وجود، محیط‌بانان موفق شدند کوله‌پشتی یکی از شکارچیان را به‌دست آورند که داخل آن ۴۸ فشنگ جنگی، دوربین مخصوص نصب روی اسلحه و چراغ‌قوه کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با تلاش نیرو‌های یگان، محیط‌بان مجروح پس از حدود دو ساعت از ارتفاعات به پایین منتقل و سپس به بیمارستان کامیاران اعزام شد که هم‌اکنون تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

زندی بیان کرد: تاکنون تعدادی از متخلفان شناسایی شده‌اند و مراحل قضایی پرونده در حال پیگیری است. همچنین تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این تخلف ادامه دارد.