آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره استانی کسب وکار و ایده های نو آورانه به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره استانی کسب وکار و ایده های نو آورانه به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مراسم افتتاحیه جشنواره امید با اشاره به ظرفیت‌های بالای این دانشگاه بر اهمیت تقویت مراکز رشد و ارتباط مؤثر با پارک علم و فناوری استان تأکید کرد.

مجید عباسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را یکی از مراکز آموزش عالی پیشرو استان دانست که با برخورداری از اساتید برجسته جهانی و موقعیت جغرافیایی باز، زمینه مناسبی برای تعامل با نهاد‌های فناور و تجاری‌سازی ایده‌ها دارد.

وی گفت: دانشگاه‌ها باید به عنوان بستری برای پرورش ایده‌های خلاقانه و تبدیل آنها به کسب و کار‌های موفق عمل کنند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهمترین محور‌های این جشنواره را مواد پیشرفته و فرآیند‌های ساخت ماشین‌سازی و رباتیک، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، اقتصاد دریا محور، سلامت، درمان و امنیت غذایی، عنوان کرد.

دکتر عباسی افزود دانشجویان سراسر استان می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های کسب و کار خود را تا ۸ دی ماه به دبیرخانه همایش مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ارسال کنند.