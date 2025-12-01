پخش زنده
امروز: -
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از ثبت خانه تاریخی سجادی خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی شریعتیمنش امروز گفت: خانه تاریخی موسوم به «خانه سجادی» در شهرستان بشرویه در بافت تاریخی و محله مقری شهر بشرویه واقع شده است که در فهرست آثار ملی ثبت شد.
معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این بنا از آثار برجای مانده از دوران اوایل قاجاریه است.
وی گفت : عناصر معماری بنا شامل ایوان تابستانه، اتاق بادگیر، زیرزمین، حیاط و آشپزخانه میشود.
شریعتیمنش افزود : شهر بشرویه دارای بافت تاریخی منحصر بفرد و چشمنوازی است که گردشگران و علاقهمندان آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.