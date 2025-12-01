پخش زنده
سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز جدید پایش هوشمند مناطق تحت مدیریت خود رونمایی کرد. مرکزی که اطلاعات برخط از عرصههای طبیعی کشور را جمع آوری، پردازش و تحلیل میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این شیوه نوین، حسگرهای هوشمند و هوش مصنوعی جای پایش سنتی و کند میدانی را میگیرد تا تغییرات زیست محیطی لحظهبهلحظه شناسایی و مدیریت منابع طبیعی دقیقتر انجام شود.
در پایش فیزیکی به جمعآوری دادهها از طریق ابزارها و روشهای سنتی گفته میشود؛ مثل نمونهبرداری دستی از آب یا هوا، بازدید میدانی از خاک و گونههای گیاهی، یا اندازهگیری دمای محیط با دستگاههای ساده. این نوع پایش معمولاً نیازمند حضور انسان در محل است و دادهها در بازههای زمانی مشخص گردآوری میشوند. در توسعه پایدار، پایش فیزیکی اهمیت زیادی دارد، چون مستقیماً وضعیت واقعی محیط را نشان میدهد و برای صحتسنجی دادههای دیگر ضروری است، ولی محدودیتهایی مثل کندی، هزینه بالا و احتمال خطای انسانی دارد.
اما با استفاده از فناوریهای نوین مانند حسگرهای اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی و تحلیل دادههای بزرگ انجام میشود. در این روش، دادهها بهصورت پیوسته، خودکار و بلادرنگ از محیط جمعآوری و تحلیل میشوند تا تغییرات اکوسیستم سریعتر شناسایی شود. در زمینهی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، پایش هوشمند کمک میکند منابع طبیعی به شکل دقیقتری مدیریت شوند، آلودگیها پیش از گسترش کنترل گردند و تصمیمگیریها بر پایهی دادههای واقعی صورت گیرد؛ درنتیجه کارایی و پایداری بسیار بیشتری نسبت به پایش فیزیکی دارد.
حسین قطنی باف گزارش می دهد