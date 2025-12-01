به گزارش خبرگزای صداو سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سردشت گفت: تیم هیئت هنر‌های رزمی ترکیبی این شهرستان در رقابت‌های قهرمانی (MMA) آذربایجان‌غربی با کسب بیشترین امتیاز، به مقام قهرمانی رسید.

محمد رشیدزاده، با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۸۴ ورزشکار برگزار شد، افزود: در این مسابقات رزمی‌کارانی از پنج شهرستان آذربایجان‌غربی و دو تیم میهمان از استان کردستان به میزبانی سردشت به رقابت پرداختند.

رشیدزاده اظهارکرد: رقابت‌ها در دو رده سنی و ۱۰ وزن طی دو روز برگزار شد و در پایان، نفرات برتر اوزان مختلف و سه تیم برتر معرفی شدند.

وی گفت: در پایان این رقابت‌ها تیم سردشت در جایگاه نخست ایستاد، بوکان دوم شد و تیم بانه نیز به مقام سوم رسید.

رشیدزاده، با اشاره به کیفیت برگزاری این دوره از مسابقات افزود: این رقابت‌ها برای نخستین بار در سردشت برگزار شد و از رینگ و قفس توری استاندارد مورد استفاده در مسابقات انتخابی تیم ملی بهره‌گیری شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سردشت اضافه کرد: عواید حاصل از بلیت‌فروشی این مسابقات به امور خیریه اختصاص یافت.