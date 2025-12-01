پخش زنده
امروز: -
بسته هشتگ هفته، آفت زنبورستانها تا آفت سرعتگیرهای بجنورد را بحث و بررسی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در هشتگ هفته با اشاره به زیان دو سوم زنبورداریهای استان در ۲ سال گذشته، از تربیت ۱۰ متخصص دامپزشکی در حوزه زنبورداری صحبت شده است.
هشتگ هفته، همچنین درباره سهل انگاری و آتش افروزی برخی مردم در جنگلها و مراتع، هشدار داده و تاکید کرده که میراث طبیعی، اختصاص به همه نسلها دارد و فقط متعلق به ما نیست.
هشتگ هفته با اشاره به مدلهای غیر استاندارد و من درآوردی سرعت گیر در بسیاری از مناطق شهری استان، وعده داده است که در گزارشی به صورت مفصل، به وضعیت سرعتگیرهای استان خواهد پرداخت.
خبرنگار صدا و سیما در هشتگ گفته همچنین یادآوری کرده: فریب هیاهوی افرادی را نخورید که تبلیغ میکنند بنزین، پنج هزار تومانی شد. بنزین، تک نرخی نیست و نوع پنج هزار تومانی آن، برای پرمصرفهاست.
یک اتفاق خوب عام المنفعه در فاروج و یک رویه نادرست در گرمه هم در هشتگ هفته آمده است.