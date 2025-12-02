به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه یازدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

-خیابان بنفشه سوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان بنفشه دوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود

-روستا‌های فرح آباد، امین آباد و اراضی چا‌های کشاورزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰