شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه یازدهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه یازدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان
-خیابان بنفشه سوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان بنفشه دوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود
-روستاهای فرح آباد، امین آباد و اراضی چاهای کشاورزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰