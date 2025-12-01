پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری قاتلی خبر داد که یک وکیل پایه یک دادگستری را در محله ولنجک به قتل رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: صبح روز شنبه بیستوهشتم تیرماه، یک وکیل پایهیک دادگستری هنگام خروج از منزل خود در محله ولنجک، هدف حمله عمدی یک خودرو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.
وی افزود: در این حادثه، خودروی پژویی که در چند متری محل کمین کرده بود، ناگهان با سرعت بالا به سمت مقتول حرکت کرده و پس از زیر گرفتن وی، از محل حادثه متواری شد با دستور قاضی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، ردیابی پیامکهای تهدیدآمیز و تحلیل پروندههای اخیر مقتول را در دستور کار قرار دادند.
این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در بررسیها مشخص شد متهم پیشتر در یک پرونده مشترک با مقتول فعالیت داشته و به دلیل اختلافات شغلی این تصادف ساختگی به انجام داد.
سردار ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان اداره دهم با بهرهگیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، متهم را در محدوده تهرانسر قاتل متواری را دستگیر شد.