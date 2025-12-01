پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دودابی نژاد معاون برنامه ریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در برنامه روی خط خبر گفت: یکی از برنامههای مهمی که در کشور در یکسال گذشته دنبال شد توسعه تجدیدپذیرها بود که امروز به ظرفیت ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه به عنوان انرژیهای تجدیدپذیر رسیدهایم.
وی افزود: سال گذشته و در ابتدای مهر ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود که در پایان سال به رقم ۱۷۰۰ مگاوات و امروز به ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیدهایم، از مهر سال گذشته تا مهر امسال هم تقریبا یک افزایش ظرفیت ۱۰۷ درصدی در طول یکسال و به عباراتی دوبرابر ظرفیت اتفاق افتاده است.
معاون برنامه ریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر افزود: تقریبا در هر دو هفته معادل یک سال سنوات گذشته ظرفیت جدید به مدار تولید وارد میشود و تا پایان سال هم به ظرفیت ۵ هزار مگاوات در بخش تجدیدپذیرها میرسیم و تا ابتدای تابستان سال ۱۴۰۵ به ۷ هزار و تا پایان تابستان به ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید، همچنین از ۱۷۰۰ مگاوات پایان سال گذشته در بحث تجدیدپذیرها تا ۵ هزار مگاوات پایان امسال ظرفیت ۳ برابری داشتهایم.
دودابی نژاد افزود: بخشی از ناترازی برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر رفع میشود، این نیروگاههای تجدیدپذیر در تابستان و در زمان پیکمصرف برق به کمک شبکه میآیند و بخشی از ناترازی برق را جبران خواهند کرد و در فصل زمستان هم تولید برق دارند و به همین ترتیب از گازی که برای تولید برق استفاده میشود کاسته خواهد شد و به همین ترتیب مشکل ناترازی گاز در زمستان کاهش میابد.
فعالیت ۹۰۰ کارگاه و مزرعه تولید برق تجدیدپذیر در کشور
وی بیان کرد: در حال حاضر ۹۰۰ کارگاه فعال انرژی تجدیدپذیر (مزرعه خورشیدی) در کشور مشغول به کار هستند، از سالهای اخیر تا امروز یک رکورد جدیدی یعنی خرید تضمینی برق برای تولید برق تجدیدپذیر از مولدهای کوچک انشعابی یا خانگی داشتهایم، پس از این طریق هموطنان میتوانند اقدام و برق خود را بفروشند.
به گفته معاون برنامه ریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر همچنین از سال گذشته اجازه از فعالیت مولدهای ترکیبی به مردم داده شد و دیگر هیچ خاموشی در زمان قطعی برق نخواهند داشت
وی گفت: سامانه مهرسان سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی؛ مهرسان، با هدف تسهیل فرآیند راه اندازی و بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی کوچک، در دسترس مشترکان قرار گرفته است.این سامانه با قابلیت ثبت نام، احداث و بهره برداری، دسترسی به تمامی اطلاعات فنی نیروگاهها و تجهیزات مرتبط و همچنین صدور صورت حساب قبض مشترکین، بستر مناسبی را جهت یکسان سازی تبادل اطلاعات فی-ما بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق و ساتبا ایجاد نموده و این موضوع منجر به دقت بالاتر در تبادل اطلاعات و همچنین تسریع در پرداخت مطالبات مشترکین صورت گرفته است.
دودابی نژاد افزود: زیرساختهای لازم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و صنعتی فراهم شده است و مشترکان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه، اقدام کنند.
به گفته معاون برنامه ریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر احداث این نیروگاهها علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند بخش زیادی از نیاز برق صنایع را برطرف کند و اولویت ما استفاده از همین ظرفیت بالفعل است.
دودابی نژاد افزود: مردم میتوانند با دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با سود ۱۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله، سرمایهگذاری در این حوزه را انجام دهند که بازگشت سرمایه آن حدود ۴ تا ۵ سال خواهد بود.