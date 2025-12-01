صبح امروز جمعی از ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان به همراه کادر فنی، برای انجام زیارت و تجدید روحیه، عازم عتبات عالیات شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این سفر معنوی با هدف افزایش روحیه و تقویت همدلی در میان اعضای تیم‌های ملی پیش از شروع برنامه‌های فنی در سال ۲۰۲۶ و حضور در اردوها، تدارک دیده شده است.

کاروان اعزامی در این سفر به زیارت بارگاه امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف و بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس (ع) در کربلای معلی مشرف خواهند شد.

این برنامه بخشی از اقدامات فرهنگی و معنوی فدراسیون کشتی برای ایجاد فضای مثبت و روحیه‌بخش در بین قهرمانان کشور است.