به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مهم‌ترین مسائل، مشکلات و نیاز‌های شهر مهاجران بررسی و راهکار‌های اجرایی برای رفع چالش‌های موجود مطرح شد.

قدرت اله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت:در این جلسه مسائل و مشکلات مردم مورد بررسی قرار گرفت و توسط شورا و فرمانداری این موارد طرح مسئله شد و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که در برنامه زمان بندی خاصی این مصوبات را اجرایی کنند و ما در هفته‌های آتی گزارش‌ها را از دستگاه‌های اجرایی دریافت خواهیم کرد.

وی افزود:مهمترین مسائل و مشکلاتی که در این شهر مطرح شد، حمل و نقل مردم مهاجران به شهر اراک، پروژه‌های ملی مسکن، کاربری عمومی و مباحث آموزشی و درمانی بود.