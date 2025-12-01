به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان با اشاره به آماده‌باش شبانه‌روزی به منظور ارائه خدمات به مسافران گفت: هشت دستگاه وانت نیز در قالب دو گشت شبانه‌روزی در محدوده اصفهان به نطنز و محدوده نطنز به کاشان در سه شیفت کاری شبانه‌روزی خدمت رسانی می‌کنند.

نوید زندی در بیان اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از انسداد محور‌های مواصلاتی افزود: طبق سنوات قبل دپوی اصلی نمک نیز به میزان هزار تن و استقرار تجهیزات و ماشین آلات در انبار راهدارخانه مرکزی در کیلومتر ۶۵ اصفهان نطنز کاشان پیش‌بینی شده است.