۱۵ میلیارد ریال برای طرح زمستانه آزاد راه کاشان – اصفهان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان با اشاره به آمادهباش شبانهروزی به منظور ارائه خدمات به مسافران گفت: هشت دستگاه وانت نیز در قالب دو گشت شبانهروزی در محدوده اصفهان به نطنز و محدوده نطنز به کاشان در سه شیفت کاری شبانهروزی خدمت رسانی میکنند.
نوید زندی در بیان اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از انسداد محورهای مواصلاتی افزود: طبق سنوات قبل دپوی اصلی نمک نیز به میزان هزار تن و استقرار تجهیزات و ماشین آلات در انبار راهدارخانه مرکزی در کیلومتر ۶۵ اصفهان نطنز کاشان پیشبینی شده است.