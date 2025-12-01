پخش زنده
احیای قنوات و تشکیل ستاد توسعه گیاهان گلخانهای در خراسان جنوبی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اولین جلسه شورای کشاورزی خراسان جنوبی با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیران اجرایی و بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار شد و در آن مسائل و چالشهای حوزه کشاورزی استان از جمله کمبود آب، احیای قنوات، توسعه گیاهان کمآببر و گسترش واحدهای گلخانهای بررسی شد.
استاندار در این جلسه با تأکید بر لزوم توجه به مسائل خاص هر بخش کشاورزی از تشکیل ستاد توسعه گیاهان گلخانهای خبر داد و گفت: این ستاد باید نحوه خدمات دولت و فعالیتهای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را مشخص کند.
هاشمی احیای قنوات را از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: این اقدام باید در برنامههای کاری استان قرار گیرد تا مهاجرت روستاییان کاهش یابد و روستاها حفظ شوند.
وی همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، اساتید و دانشجویان در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید پژوهشهای بیشتری در زمینه کشاورزی و محصولات استان انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: تاکنون ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شده است.
اسفندیاری همچنین افزود: در سال جاری، ۱۵۷ رشته قنات با همکاری مردم و جهاد کشاورزی مرمت و بازسازی شده است و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال جاری به ۲۰۰ رشته قنات برسد.
وی از راهاندازی گلخانههای کوچک مقیاس در حاشیه روستاها به عنوان یکی از برنامههای مهم در جهت توسعه کشاورزی یاد کرد و گفت: در حال حاضر ۶۵۷ هکتار از اراضی به گلخانه اختصاص یافته که ۳۰ هکتار آن زیر کشت است و سالانه برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.