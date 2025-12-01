پخش زنده
امروز: -
تسریع بانکها در پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی در شهرستان نقده ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان نقده در جلسه کارگروه مقاومسازی مسکن روستایی و شورای بانکهای شهرستان با اشاره به ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مقاومسازی توسط بانکها، بر اهمیت بالای این طرح در حفظ جان و مال مردم مناطق روستایی تأکید کرد.
امیرعباس جعفری، با بیان اینکه هدف اصلی طرح تسهیلات مقاومسازی مساکن روستایی بهسازی، نوسازی و افزایش مقاومت واحدهای مسکونی در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی است، افزود: رونق ساختوساز استاندارد درمناطق روستایی، بهویژه در برابر بحرانهای طبیعی، نقش اساسی در افزایش امنیت جانی و مالی خانوادهها ایفا میکند.
جعفری تصریح کرد: مسکن، بهویژه در مناطق روستایی، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی است.
وی گفت: بانکها باید با تسهیل شرایط، کاهش زمان بررسی پروندهها و رفع موانع اداری، فضایی مساعد برای جذب بیشتر متقاضیان ایجاد و از روند طولانیمدت فرآیند تأمین تسهیلات جلوگیری کنند.
جعفری افزود: انتظار میرود با پیگیریهای مستمر و همکاری بیشتر بانکها، شاهد تسهیل چشمگیر در روند پرداخت وامهای مقاومسازی در سطح شهرستان نقده باشیم که این امر نهتنها به رونق ساختوساز در مناطق روستایی کمک میکند، بلکه موجب افزایش ایمنی و رفاه اجتماعی مردم خواهد شد.
فرماندار شهرستان نقده، اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک تمامی نهادهای مرتبط، از جمله بانکها و بنیاد مسکن، این طرح ملی بهطور کامل در شهرستان اجرایی شده و شرایط بهتری برای مردم روستاها فراهم آید.