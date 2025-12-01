به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل، آمده است: به اطلاع اهالی مکرم استان می‌رسانیم با لبیک به دستور تضرع از جانب حضرت حق و اعلان تضرع، انابه، توبه و عرض اضطرار به درگاه رحمت و رافت الهی و طلب باران نماز استسقا روز جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۱ در شهیدگاه به امامت آیت‌الله سیدحسن عاملی برگزار خواهد شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه "ید الله مع الجماعه" از تمام مومنین درخواست می‌شود در این حرکت معنوی شرکت کرده و در فراهم کردن زمینه نزول رحمت و استجابت دعا اشتراک داشته باشند.

در بخش دیگری از اطلاعیه نیز افزوده شده است: رعایت مستحبات این شعیره الهی به طور قطع تاثیر خاص در نزول رحمت خواهد داشت و به همین جهت شایسته است عزیزان به کثرت استغفار و به استحباب روزه سه روز از چهارشنبه تا جمعه مواظبت داشته باشند.