روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان اردبیل از اقامه نماز باران طی روز جمعه (۱۴ آذر) در محوطه شهیدگاه این شهر به امامت آیتالله سیدحسن عاملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل، آمده است: به اطلاع اهالی مکرم استان میرسانیم با لبیک به دستور تضرع از جانب حضرت حق و اعلان تضرع، انابه، توبه و عرض اضطرار به درگاه رحمت و رافت الهی و طلب باران نماز استسقا روز جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۱ در شهیدگاه به امامت آیتالله سیدحسن عاملی برگزار خواهد شد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه "ید الله مع الجماعه" از تمام مومنین درخواست میشود در این حرکت معنوی شرکت کرده و در فراهم کردن زمینه نزول رحمت و استجابت دعا اشتراک داشته باشند.
در بخش دیگری از اطلاعیه نیز افزوده شده است: رعایت مستحبات این شعیره الهی به طور قطع تاثیر خاص در نزول رحمت خواهد داشت و به همین جهت شایسته است عزیزان به کثرت استغفار و به استحباب روزه سه روز از چهارشنبه تا جمعه مواظبت داشته باشند.