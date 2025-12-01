پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست در پرونده کلاهبرداری از خانواده دانشجویان متقاضی تحصیل در روسیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دادستان مرکز استان گلستان با تشریح روند رسیدگی گفت: پرونده با شکایت چند خانواده از گرگان و چند شهر دیگر از جمله آبادان، خرمآباد و اهواز در دادسرای گرگان، تشکیل شد.
مهدی رزاقینژاد افزود: متهم با معرفی خود بهعنوان فردی که مجوز اعزام دانشجو را دارد، اعتماد خانوادهها را جلب کرده بود.
به گفته دادستان، این فرد هیچ مجوز رسمی برای فعالیت آموزشی یا اعزام دانشجو نداشت و مدارکی که برای جلب اعتماد خانوادهها ارائه می کرد نیز جعلی بود.
دادستان مرکز استان گفت: دانشجوها صرفا در دانشگاه های روسیه ثبت نام می شدند و خانوادهها شهریه و هزینههای مربوط به دانشگاه را به حسابها، صرافیها و ولتهایی که متهم معرفی میکرد، واریز میکردند.
وی افزود: دانشجویان پس از حضور در دانشگاه مقصد با وجود پرداخت شهریه از سوی خانواده ها، با مشکل مواجه و مجبور به ترک دانشگاه ، می شدند.
رزاقی نژاد افزود: پس از بررسی مشخص شد، متهم پول دریافتی از سوی خانواده را به دانشگاه ها پرداخت نکرده است .
دادستان مرکز استان، افزود: برخی شاکیان تا حدود ۸ میلیارد تومان به متهم پول پرداخته بودند.
رزاقی نژاد افزود: کیفرخواست این پرونده صادر، و برای صدور رای به دادگاه ارسال شد.
دادستان مرکز استان به مردمتوصیه کرد: برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران، پیش از اعتماد به افراد یا موسساتی که ادعای انجام امور تحصیلی یا بورسیه در دانشگاه های خارج از کشور را دارند، از مجاز بودن آنها مطمئن شوند.