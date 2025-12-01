دریچه‌ای رو به طلوع؛ تماشای شهر زیر پاهای کوهنوردان خدابنده ای در حالی که خورشید کوه‌ها را نوازش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کوه های زیبای قیدار جایی که کوهنوردان این منطقه شاهد تابش طلوعی بودند که هم بر فراز کوهستان و هم بر بام شهر زیبایی دلنوازی هدیه کرد.

تصاویر کوهنوردان خدابنده ای چشمان شما را مهمان این سپیده‌دم می کند.