با انجام ۱۲۷ بازدید از مراکز درمانی، عرضه، توزیع و تأمین تجهیزات پزشکی، ۱۵۵ میلیارد ریال کالای قاچاق پزشکی، کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کارشناسان با انجام بازدیدهای سرزده و ممیزی خطوط تولید، کیفیت، ایمنی و عملکرد، محصولات را ارزیابی و تضمین میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل تولید بدون پروانه یا محصولات بیکیفیت، علاوه بر توقف خط تولید، موضوع را به مراجع قضایی ارجاع میدهند.
امیر نایب افزود: با توجه به صدور پروانههای ساخت شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی با کلاس خطر A و B در معاونت غذا و دارو که حدود ۷۰ درصد سهم بازار تجهیزات پزشکی را شامل میشود و نیز فعالیت ۷۸ شرکت تولیدکننده در مشهد، اداره تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدای امسال تاکنون با صدور و تمدید ۵۵۹ مدل پروانه ساخت، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان استان و تأمین نیاز بازار کشور داشته است.
او با اشاره به گستردگی حوزه نظارتی این دانشگاه بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن حدود ۷۰۰ شرکت و واحد صنفی عرضهکننده و توزیعی تجهیزات پزشکی و همچنین بیمارستانها، مراکز درمانی، درمانگاهها، مراکز جراحی محدود و مطبها، یکی از بزرگترین حوزههای نظارتی بهداشتی و درمانی کشور به شمار میرود.
این مسئول افزود: ثبت، ممیزی و بازرسی از این مراکز با توجه به اهمیت حیاتی استفاده از کالای ایمن و دارای اصالت برای بیماران، از مهمترین وظایف سازمانی و انسانی این مدیریت است.
نایب با اشاره به عملکرد اداره نظارت و ارزیابی این مدیریت گفت: در این مدت، ثبت و پیگیری ۴۷ شکایت و ارسال ۱۹ پرونده برای طرح در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی نیز از اقدامات مستمر این اداره برای احقاق حقوق بیماران بوده است.
وی به فعالیتهای اداره تأمین ملزومات پزشکی اشاره کرد و افزود: نظارت بر توزیع کالاهای یارانهای، نیازسنجی و صدور حواله این اقلام برای مراکز درمانی دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نظامی و انتظامی و همچنین نظارت بر مصرف آنها برای بیماران از اقدامات مهم این حوزه است.