به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ۴۵۹ هکتار از اراضی ملی استان برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و تولید ۲۹۱ مگاوات انرژی پاک به سرمایه گذاران واگذار شده است.

این جا خراسان شمالی است جایی که آفتاب تقریبا ۳۰۰ روز در سال مهمونِ زمین‌های خشکیه که سال‌ها بلااستفاده مونده و حالا همین زمین‌ها، قرار موتور محرک انرژی پاک استان بشوند.

بهره‌برداری از اراضی ملی در قالب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف استان را فراهم می‌کند.

چندین قطعه از اراضی ملی در شهرستان‌های مختلف استان، مرحله‌به‌مرحله برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی معرفی شده است، طرحی که می‌تواند آینده برق استان رو تغییر بدهد.

تابش مستقیم نور، اقلیم خشک و اراضی وسیع بدون پوشش گیاهی، مهم‌ترین مزیت‌هایی هستن که این استان رو برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب کرده است

این برنامه‌ها بخشی از سیاست توسعه انرژی‌های نو و مدیریت ناترازی برق در خراسان شمالی است که می‌تواند به کاهش قطعی برق و تقویت شبکه انرژی استان کمک کند.