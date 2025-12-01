پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۱۲۲ میلیارد تومان برای توزیع ۵۰ مرحله شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید عیسی سهرابی افزود: تاکنون یک مرحله شیر در مدارس ابتدایی دولتی استان توزیع شده است و تا پایان هفته جاری نیز مرحله دوم انجام می شود.
وی با بیان اینکه لرستان از نخستین استان های اجرا کننده توزیع شیر مدارس بوده اظهار داشت: طی تفاهم نامه ای توزیع ۵۰ مرحله شیر برای دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی استان منعقد شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان توزیع شیر رایگان را اقدامی مهم در حمایت از سلامت جسمی دانشآموزان برشمرد و افزود: شیر رایگان تا پایان سال تحصیلی میان حدود ۱۶۴ هزار دانشآموز و عوامل اجرایی مدارس ابتدایی دولتی لرستان توزیع خواهد شد.
سهرابی بیان کرد: در مرحله اول با همکاری شرکت شیر پگاه لرستان ۱۰۰ تن شیر بین آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق توزیع و تاکید شده است مدیران مدارس تدابیر ویژه برای نگهداری پاکت های شیر بیندیشند و از توزیع یک دفعه ای بین دانش آموزان پرهیز کنند.
وی اظهار کرد: لرستان امروز در ردیف استانهای پیشگام در توزیع شیر قرار گرفته و کیفیت شیر تهیه شده نیز تایید شده است اما مدیران باید هرگونه مشکل را سریعا اطلاع دهند تا محصول تعویض و از انتشار مسائل حاشیهای، غیرمستند و سیاه نمایی پیشگیری شود.