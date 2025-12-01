به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در نشست توجیهی طرح «همیار گاز» که با حضور عباسی رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان، صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش، مدیران و کارشناسان دو دستگاه و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم‌ترین نقطه آغاز برای نهادینه‌سازی رفتار‌های فرهنگی و اجتماعی است و جامعه‌ای متمدن بدون تربیت درست دانش‌آموزان شکل نمی‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم انرژی در کشور افزود: ایران سرشار از منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت و گاز است و در بسیاری از رتبه‌بندی‌های جهانی در رده‌های برتر قرار دارد، اما میزان مصرف انرژی در کشور به‌هیچ‌وجه متناسب با این ظرفیت نیست و کشور در زمینه مصرف گاز جزو بدترین‌ها محسوب می‌شود.

شیخی گفت: مصرف گاز ما در حد قاره اروپاست و این حجم مصرف، چیزی جز اتلاف سرمایه ملی نیست.

وی آلودگی هوای روز‌های اخیر و تعطیلی مدارس را نیز بی‌ارتباط با الگوی نادرست مصرف انرژی ندانست و تاکید کرد که بخش مهمی از این آلودگی ناشی از بدمصرفی در بخش‌های مختلف است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی اجرای طرح همیار گاز را اقدامی موثر برای اصلاح این روند دانست و افزود: امیدواریم از طریق مشارکت دانش‌آموزان بتوانیم فرهنگ مصرف بهینه را از مدرسه شروع و در سطح جامعه نهادینه کنیم.