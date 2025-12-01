فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از دستگیری سارق موبایل به همراه مالخر و کشف اموال مسروقه در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد با توجه به وقوع چند فقره سرقت موبایل در حوزه استحفاظی، موضوع برای بررسی و پیگیری در دستور کار ماموران قرار گرفت که با حضور در محل‌های سرقت و انجام تحقیقات فنی و پلیسی مشخصات ظاهری سارقان شناسایی شد.

سرهنگ افضلی افزود: این اطلاعات در اختیار واحد‌های عملیاتی و گشتی قرار گرفت، با گشت زنی در نقاط جرم خیز و آلوده متوجه زاغ زنی فرد مورد نظر که با چهره سارق شباهت داشت شدند و سریعا فرد مظنون را با رعایت کامل حقوق شهروندی دستگیر و به پاسگاه انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: پس از استعلامات و بازجویی‌های به عمل آمده، این مظنون به ۵ فقره سرقت در سطح معابر اعتراف کرد و در ادامه مالخر اموال مسروقه نیز با تلاش ماموران شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ افضلی در پایان به شهروندان توصیه کرد: اموال و اشیاء با ارزش خود را در خودرو رها نکرده و در صورت مشاهده فرد یا افراد مشکوک سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.