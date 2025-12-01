به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این دیدار که در سالن گهر روش سیرجان برگزار شد،در ست نخست این مسابقه پایه تور شکست و برای برطرف کردن مشکل، مسابقه با چند دقیقه توقف روبرو شد. سیرجانی ها با وجود اختلاف امتیاز با حریف در ابتدای این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۳ مس را شکست دادند تا یک بر صفر جلو بیافتند.

ست دوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۱ به سود فولاد سیرجان پایان یافت تا شاگردان بهروز عطایی دو بر صفر میهمان خود را شکست داده باشند.

درگیری لفظی بازیکنان در ست سوم زیر تور افزایش یافت و مرتضی علایی داور اول مسابقه دو بازیکن مس و فولاد سیرجان را از ست و بازی اخراج کرد تا این دیدار را به درستی کنترل کند. بدین ترتیب جاوید اسماعیل زاده از مس از زمین اخراج شد و امین خواجه خلیلی هم از تیم فولاد از ست اخراج شد.

در ست سوم تیم مس رفسنجان ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا شهر آورد حساس استان کرمان به ست چهارم کشیده شود.

در ست چهارم تیم فولاد سیرجان اقتدار خود را در زمین به حریف نشان داد و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح شهر آورد استان کرمان در هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی شود.

فولادی‌ها با این پیروزی به جایگاه دوم جدول رسیدند تا همسایه شهداب یزد شوند و مدعیان سوپر لیگ والیبال ایران در سکوهای اول و دوم جدول قرار گیرند.

نماینده سیرجان در پایان هفته نخست در جایگاه پنجم قرار گرفت و در پایان هفته دوم لیگ برتر به رتبه چهارم رسید و این هفته هم با برد خانگی مقابل مس رفسنجان در جایگاه دوم جدول قرار گرفت.