پخش زنده
امروز: -
نظارت بر توزیع مرغ منجمد در این شهرستان توسط مسئول و کارشناسان بازرسی و تنظیم بازار اداره جهادکشاورزی بهطور مستمر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛نظارت بر توزیع مرغ منجمد در این شهرستان توسط مسئول و کارشناسان بازرسی و تنظیم بازار اداره جهادکشاورزی بهطور مستمر انجام میشود.
این نظارتها به منظور بررسی روند توزیع و اطمینان از عرضه مرغ منجمد به قیمتهای مصوب و با کیفیت مناسب، به صورت روزانه در نقاط مختلف شهر صورت میگیرد.
کارشناسان تنظیم بازار در این راستا به بررسی انبارها و مراکز توزیع میپردازند و از رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استانداردهای لازم اطمینان حاصل میکنند.
پرویز امجدی گفت؛ مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه به تمامی مردم عزیز اطمینان میدهد که تمام تلاش خود را برای تأمین مرغ منجمد با کیفیت و قیمت مناسب به کار میبندد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان طبق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
وی افزود؛ به شهروندان گرامی توصیه میشود در صورت مشاهده هر گونه نارسایی یا کمبود در عرضه مرغ منجمد، موضوع را به اداره جهادکشاورزی گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
امجدی خطاب به مردم اعلام کرد؛ تأمین نیازهای غذایی شما، اولویت ماست.