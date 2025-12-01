عضو پیشین شورای شهر تهران گفت:انتخابات تناسبی باعث می‌شود جبهه‌ها و ائتلاف‌ها فهرست‌های واحد ارائه دهند. به این ترتیب، احزاب شناسنامه‌دار می‌توانند با شفافیت بیشتری جایگاه خود را تثبیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «زهرا نژادبهرام» افزود: به نظر می‌رسد شوراها کمتر از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و به نهادی وابسته به شهرداری تبدیل شده‌اند، به‌گونه‌ای که مانند یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری عمل می‌کنند و نظارت و مصوبه‌گذاری آنها عمدتاً مطابق انتظارات شهرداری و مدیریت شهری است.

وی گفت:با «انتخابات تناسبی» فهرست های انتخاباتی بیش از گذشته در پاسخگویی به مردم عمل خواهند کرد، زیرا احزاب و جبهه‌ها باید در برابر مردم پاسخگو باشند، با برنامه‌های مشخص وارد عرصه شوند و برای جلب آرای مردم تلاش کنند.