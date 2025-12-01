پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: توسعه سایبان باغی بهمنظور کاهش مصرف آب، کاهش خسارتهای اقلیمی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی در سطح ۴۲ هکتار از باغات استان در سال زراعی جاری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛حکمت جعفری در نشست تخصصی مسئلهمحور روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستانهای استان اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی کمآببر، کشتهای متراکم گلخانهای، پایش مستمر مزارع و باغات و استفاده از روشهای بیولوژیک کنترل آفات باید بهعنوان برنامههای محوری در مراکز جهاد کشاورزی دنبال شود.
وی ادامه داد: نهالهای پایه رویشی مجوزدار و ارقام تجاری کمآببر و پربازده جایگزین باغات درجه سه خواهند شد و برای باغات احداثشده بعد از سال ۱۳۹۴ هیچگونه خدمات و نهادهای ارائه نمیشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی، رعایت تناوب زراعی بهویژه در دیمزارها، ترویج استفاده از بذور گندم آبی و دیم گواهیشده و همچنین ترویج کشت پاییزه و انتظاری حبوبات از جمله برنامههای محوری زراعت در سال زراعی جاری است.
جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی فعال در منطقه و کارسپاری برخی امورات، گفت: ارائه هرگونه خدمات به بهرهبرداران بر اساس سامانههای پهنهبندی و رعایت الگوی کشت ابلاغی انجام خواهد شد.