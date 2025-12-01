در سی‌ونهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، ۱۲ مصوبه شامل ۴ مصوبه بانکی و ۸ مصوبه غیربانکی برای رفع موانع تولید و رسیدگی به درخواست‌های واحد‌های صنعتی تصویب شد و مقرر شد دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدامات اجرایی لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سییما ؛ در این نشست که به ریاست عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور مهندس سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در استانداری تهران برگزار شد موضوعات مرتبط با رفع موانع تولید و رسیدگی به درخواست‌های واحد‌های صنعتی طرح و بررسی شد.

مهم‌ترین محور‌های این نشست؛ بررسی مکاتبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید مرتبط با مأموریت‌های کارگروه- طرح و ارزیابی مصوبات پیشنهادی کمیته‌های- تخصصی بود.



بنابراین گزارش؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با هدف رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی، تسهیل فرآیند‌های حمایتی، بررسی درخواست‌های تسهیلاتی و حل موانع اداری، بانکی، بیمه‌ای و زیرساختی تشکیل می‌شود تا با هماهنگی میان دستگاه‌ها، روند فعالیت و توسعه واحد‌های تولیدی با سرعت بیشتری پیگیری و موانع موجود برطرف شود.