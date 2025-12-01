به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کبودراهنگ به پرونده حمل پنج هزار و۶۱ لیتر نفت کوره بر خلاف ضوابط تعیینی دولت موضوع قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت دو میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

یونسی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل سوخت قاچاق، یک میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کبودراهنگ پیرامون کشف تخلف حمل محموله قاچاق توسط یک دستگاه کامیون بر خلاف ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.