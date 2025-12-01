پخش زنده
هفت پزشک متخصص جدید در شهرستان خواف، با هدف ارتقای ارائه خدمات تخصصی و کاهش نیاز به مراجعه بیماران به سایر مناطق، مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف گفت: با پیگیریهای مستمر، هفت پزشک متخصص در اولویتهای تخصصی موردنیاز شهرستان شامل جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اطفال، گوش، حلق و بینی و مغز و اعصاب، توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهرستان خواف اختصاص یافتند.
دکتر وکیلیان با قدردانی از حمایت و همکاری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز امیدواری کرد که با تداوم ارائه خدمات توسط متخصصان مستقر در شهرستان، زمان انتظار بیماران برای ویزیت تخصصی و نیاز به مراجعه به مرکز استان یا شهرستانهای دیگر بهطور قابل توجهی کم شود.
او افزود: حضور این متخصصان، گامی مؤثر برای تقویت زیرساختهای درمانی شهرستان و ارتقای سطح دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت است.