شیوه نامه مراقبت و کنترل آنفلوانزا و بیمار‌های حاد تنفسی در مدارس استان اصفهان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: براساس بخشنامه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اجرای شیوه نامه مراقبت و کنترل آنفلوانزا و بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس مقرر شد، مدیران واحد‌های آموزشی و مدارس استان با هماهنگی مراکز بهداشت هرشهرستان برای تشکیل کمیته سلامت مدرسه اقدام کنند.

منصور شیشه فروش افزود: براین اساس مدیران مراکز آموزشی موظفند اطلاع رسانی و آموزش از شیوه‌های رعایت بهداشت و حفاطت فردی در برابر بیماری‌های تنفسی از جمله تهویه مناسب در فضا‌های بسته، اجرای اصول بهداشتی در مدرسه و سرویس‌های بهداشتی، پایش بیماری، آموزش عوامل اجرایی دانش آموزان و والدین در رعایت بهداشت فردی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: مطابق با شیوه نامه ابلاغی، مدیر هر واحد آموزشی و مدرسه در شرایط ابتلای ۳ دانش آموز در هر کلاس به بیماری لازم است باهماهنگی مرکز بهداشت و منطقه و ناحیه آموزش پرورش برای غیر حضوری کردن کلاس تا رفع شرایط انتقال بیماری اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین مطابق با شیوه نامه ابلاغی گزارش موارد بیماری در ۳کلاس درس یا بیشتر با تایید مرکز بهداشت واداره آموزش و پرورش و فرمانداری آموزش در آن مدرسه تا رفع شرایط بیماری و قطع زنجیره انتقال بیماری غیرحضوری است.