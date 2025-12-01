پخش زنده
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی گفت: دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم گسترش ترویج فناورانه و دانشبنیان در بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ بیتا احمدیان در نشست تخصصی مسئلهمحور روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستانهای استان اظهار داشت: ترویج کشاورزی بهعنوان حلقه اتصال میان مراکز جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و دانشگاه، نقشی کلیدی در انتقال دانش نوین و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای فنی و مهندسی ایفا میکند.
وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان آذربایجانغربی افزود: شهرستان ارومیه با ۱۱ مرکز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
احمدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی کشور، توسعه کشت عمودی و افزایش بهرهوری در واحد سطح را از اولویتهای اصلی ترویج برشمرد.
وی تصریح کرد: در چارچوب برنامههای عملیاتی آموزشی ترویجی، هر مرکز باید بیش از ۱۲۰۰ نفربهره بردار را باکمک برنامههای ترویجی مانند سایتهای الگویی، روز مزرعه، کانون یادگیری، دورههای اموزشی آموزش دهد.
احمدیان خاطرنشان نشان کرد: برگزاری آموزشهای مهارتی و استفاده از رسانههای انبوهی و جمعی و همچنین فضای مجازی جهت افزایش سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش کشاورزی نیز در دستور کار مراکز جهاد کشاورزی قرار دارد.
🔹این نشست با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای عملی در حوزه کشاورزی و ترویج وکمک به افزایش ضریب نفوذ دانش درمزارع و واحدهای تولیدی کشاورزی ومسیله محور نمودن فعالیتهای اموزشی وترویجی درسطح پهنههای تولیدی برگزار شد و زمینهای برای تبادل نظر میان مدیران استانی و مسئولان ملی فراهم آورد تا مسیر توسعه پایدار کشاورزی کشور بیش از پیش هموار شود.