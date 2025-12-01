به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات تکواندو با حضور ۷۰ نفر از شهر‌های اهواز، دهدشت، گچساران، لنده و یاسوج در سالن شهید باهنر دهدشت برگزار شد.

در این مسابقات ۷۰ رزمی کار از شهر‌های اهواز، دهدشت، گچساران، لنده و یاسوج در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان باه هم رقابت کردند.

در این رقابتها اهواز در رده های سنی خردسالان و نونهالان با کسب ۱۰ مدال طلا یک نقره و ۲ برنز، دهدشت در رده سنی نوجوانان با کسب ۵ مدال طلا و ۴ نقره و ۳ برنز مقام اول این مسابقات را کسب کردند.