به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در منطقه هندیجان جنوبی شهرستان هندیجان برگزار شد.

در این یادواره سخنرانان و جمعی از همرزمان شهید ضمن بیان مطالبی در خصوص شخصیت و مجاهدت‌های سردار شهید محبعلی، بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر حماسه‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس تاکید کردند.

همچنین در این مراسم با اهدای لوح از خانواده سردار شهید سهراب محبعلی تجلیل شد.

سردار شهید سهراب محبعلی پانزدهم اردیبهشت ۱۳۴۰، در روستای بریم از توابع شهرستان آبادان دیده به جهان گشود. این شهید گرانقدر در دوران دفاع مقدس مسئولیت فرماندهی عملیات سپاه هندیجان را برعهده داشت.

این شهید سرفراز در نهم آذر ماه سال ۱۳۶۰ شمسی در منطقه بستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای هندیجان به خاک سپرده شد.