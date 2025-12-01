پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی گفت: تحقیقات علمی در بخش کشاورزی زمانی اثربخش خواهد بود که به زبان ساده و کاربردی در اختیار کشاورزان قرار گیرد و این مهم تنها با آموزش و ترویج هدفمند محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛اسماعیل علیزاده در نشست تخصصی مسئلهمحور روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستانهای استان آذربایجان غربی ،اظهار داشت: باید یافتههای علمی در قالب بستههای آموزشی به کارشناسان ترویج منتقل شود تا آنان بتوانند برنامههای عملیاتی را در عرصه تولید اجرا کنند.
وی با اشاره به چالشهای جدی بخش کشاورزی از جمله محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود: پاسخ به این چالشها تنها در گرو تحقیقات علمی و انتقال سریع نتایج آن به عرصه تولید است.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: اجرای سامانههای نوین آبیاری، توسعه کشتهای دانشبنیان و استفاده از بذرهای اصلاحشده و مقاوم، نمونههایی از دستاوردهای تحقیقاتی هستند که باید با آموزشهای هدفمند در اختیار کشاورزان قرار گیرند.