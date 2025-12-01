پخش زنده
آتش سوزی دو باب منزل مسکونی در بندرگروک شهرستان سیریک ۱۰ میلیارد تومان خسارت داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار بندرگروک گفت: با اعلام آتش سوزی در ساعت ۱۸ و بیست دقیقه دیروز، بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
عبدالحمید سعدینی افزود: آتش که از یک واحد مسکونی آغاز شده بود به منازل اطراف گسترش یافت.
وی گفت: آتشنشانان بندرگروک و سیریک با استفاده از سه دستگاه لودر و چند تانکر آبرسانی پس از حدود ۲ ساعت و نیم موفق به مهار شعلههای آتش شدند.
شهردار بندرگروک افزود: حادثه خسارت جانی نداشت.
سعدینی افزود: در این حادثه دو واحد مسکونی ۶۰ درصد تخریب شد و سه فروند قایق، یک دستگاه موتورسیکلت و دو پایه برق به طور کامل در آتش سوخت.
شهردار بندر گروک افزود: گروههای کارشناسی در حال بررسی علت حادثه هستند.