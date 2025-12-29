پخش زنده
بومی سازی کاتالیست مورد نیاز صنایع تولید آب اکسیژنه، دانشی که در دل دانشگاه متولد و رشد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این تیم دانشجویی نمونهای از دانشجویان تاثیر گذارند که کشور را از بند وابستگی خارج کردند.
محسن شنبه افزود: این محصول دانش بنیان دستاورد این دانشجویان است که به سلامت قلب ورزشکاران کمک میکند.
وی گفت: بومی سازی سامانه هوشمند پایش دادههای قلبی مبتنی بر الیافهای پارچهای دقت سامانه هوشمند پایش دادههای قلبی بالای ۹۵ درصد است و این دانشجویان با ایدههای علمی خود حالا شتاب تولید را رقم زدهاند.