جریمه و تعطیلی واحد صنفی در یاسوج به علت گرانفروشی برنج
با گشت مشترک تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، بازار برنج شهر یاسوج رصد و پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: بازرسان جهاد کشاورزی در گشت مشترک با تعزیرات فردی که برنج با قیمت کیسه ای یک میلیون و دویست هزار تومان خارج از نرخ مصوب عرضه می کرد را شناسایی کردند.
لقمانی گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به واحدهای صنفی که کالاهای اساسی توزیع و عرضه مینمایند هشدار داد چنانچه این
واحدها از عرضه کالا امتناع کنند ویا گرانتر از نرخ مصوب به فروش برسانند تعطیل و پس از نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی و جریمه 10 برابری محکوم می شوند.