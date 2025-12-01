با گشت مشترک تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، بازار برنج شهر یاسوج رصد و پایش شد.

جریمه و تعطیلی واحد صنفی در یاسوج به علت گرانفروشی برنج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: بازرسان جهاد کشاورزی در گشت مشترک با تعزیرات فردی که برنج با قیمت کیسه ای یک میلیون و دویست هزار تومان خارج از نرخ مصوب عرضه می کرد را شناسایی کردند.

لقمانی گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به واحد‌های صنفی که کالا‌های اساسی توزیع و عرضه می‌نمایند هشدار داد چنانچه این