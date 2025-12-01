رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با اتصال ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روند یکپارچه‌سازی خدمات سلامت وارد مرحله پایانی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا مظهری با اشاره به لزوم اتصال همه خدمات نظام سلامت به پنجره ملی خدمات سلامت گفت: از مجموع ۱۵۴ خدمت الکترونیکی این وزارتخانه، تاکنون ۹۰ درصد در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت فعال شده است و اتصال ۱۰ درصد باقیمانده نیز که عمدتاً مربوط به حوزه غذا و دارو است، در مراحل نهایی قرار دارد.

وی افزود: هرچند برخی خدمات هنوز در پنجره ملی به‌طور کامل مستقر نشده‌اند، شهروندان هم‌اکنون می‌توانند این خدمات را از طریق سامانه‌های تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت کنند.

مظهری تأکید کرد: تکلیف قانونی، ارائه تمامی خدمات وزارت بهداشت از مسیر پنجره ملی است و این وزارتخانه در حال تکمیل فرآیند اتصال کامل خدمات به این درگاه واحد است.



رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر، ثبت رسمی تعدادی از خدمات در سازمان امور اداری و استخدامی در جریان است، گفت: با نهایی شدن آنها، جایگاه وزارت بهداشت در آمارهای رسمی تقویت و دقیق‌تر منعکس شده و حتی از وضعیت اعلام شده فعلی نیز فراتر می رود.