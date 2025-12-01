معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:۳۳ درصد از معتادان در جهان و ۱۰ درصد از معتادان در آسیا شامل جامعه زنان هستند و در ایران نیز ۹ درصد معتادان جامعه را زنان تشکیل دادند که از رقم جهانی و آسیا پایین‌تر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاوری گفت: زنان نسبت به مردان کمتر معتاد می‌شوند، اما پس از اعتیادشان دو اتفاق عجیب در زنان رخ می‌دهد، نخست اینکه زنان در زمان اعتیادشان بیشتر از مردان مواد مصرف می‌کنند و نکته قابل توجه دیگر اینکه مردان در زمان اعتیادشان سیر مصرف مواد مخدر را دارند به این ترتیب که ابتدا از مواد سنتی و سپس به سراغ مواد صنعتی می‌روند، اما زنان سیر مصرفشان پرخطر است و در همان ابتدا از مواد صنعتی و پرخطر استفاده می‌کنند که با توجه به شرایط جسمی که زنان دارند خیلی زودتر از مردان از بین می‌روند و تغییر ظاهری نیز پیدا می‌کنند.

یاوری افزود: میانگین سنی مصرف مواد مخدر در زنان ۲۳ تا ۴۴ سال است.

یاوری ادامه داد: ۷۴ مرکز اقامتی داریم که ۱۶ هزار و ۷۴ نفر از زنان در این مراکز نگهداری می‌شوند که در یک سال گذشته از تعداد سه هزار ۲۴۲ خانم باردار، تعداد دو هزار و ۵۳۶ نوزاد در ۱۳۷ بیمارستان متولد شدند.

وی گفت: طبق برنامه، فرزندان پس از تولد به بهزیستی و مادران برای درمان به کمپ ترک اعتیاد منتقل می‌شوند و نکته قابل توجه جداسازی مادر و فرزند از یکدیگر است در حالیکه هر دو باید سم‌زدایی شوند و امیدواریم هماهنگی‌ها صورت بگیرد تا مادر و نوزاد هر ۲ کنار هم در کمپ‌ها باشند و همانطور که مادر از دارو‌های سم‌زدایی استفاده می‌کند نوزاد نیز از طریق شیر مادر سم‌زدایی شود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در حوزه تحقیقاتی و پیشگیری درمان و مدیریت مصرف می‌توانیم کارگروه‌هایی در حوزه دختران دانش‌آموز، دانشجو، کار و نخبه داشته باشیم تا بتوانیم با تولید محتوا برای این اقشار مهم جامعه شاهد اثرگذاری مثبتی در حوزه پیشگیری از اعتیاد باشیم.